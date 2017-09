¡Sir Elton John nos manda un saludo especial para LOS40!. 

Si hay una película que va a definir el desarrollo del curso cinematográfico este otoño esa es, sin duda, Kingsman: El Círculo de Oro. La segunda entrega de las aventuras de los agentes de la agencia de espías radicada en una sastrería del centro de Londres llega a los cines el 22 de septiembre.

Taron Egerton y Colin Firth vuelven a encabezar a los Kingsman como Eggsy y Harry pero en esta ocasión tendrán que unir fuerzas con los Stateman, conformados por Halle Berry, Chaning Tatum o Pedro Pascal, para derrotar a la villana Poppy, encarnada por Julianne Moore.

Elton John tiene un papel desternillante y muy especial dentro de esta película del que no te vamos a contar nada para no hacer spoiler. El cantante nos envía un saludo muy especial y te anima a que no te pierdas Kingsman: El Círculo de Oro y escuches la nueva versión de su canción, Saturday's Night is Alright for Fighting, parte esencial de la BSO de la película.