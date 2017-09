Nunca adivinarías la edad de este entrenador de Pokémon Go. Vas a flipar

Tiene 74 años, es diabético, sale a caminar 8 horas al día, ha recorrido más de 3000 km... Así es Amadeo Busquets, el gran maestro Pokémon.

Amadeo empezó a andar para controlar su azúcar porque los médicos se lo habían recomendado por su diabetes. Sin embargo, cuenta que andar por andar es un poco aburrido así que cuando descubrió Pokémon Go se abrió un mundo nuevo.

Me hago 10 km diarios y me entretengo. Me lo paso bien

En PlayGround cuentan su historia. Amadeo lleva ya más de 60.000 Pokémon cazados, que se dice pronto. En su riñonera lleva: el medidor de glucosa, las llaves de casa, cables, un móvil de recambio, dos baterías y la cartera. Nunca sale de casa sin ella.

Su carrera en Pokémon tuvo un bache porque le hicieron un transplante de riñón. ''Estuve un mes en el hospital y otro mes en casa que no me dejaban salir solo ni me dejaban jugar. O sea, que dos meses perdidos tontamente''.

A pesar de que parezca lo contrario, Amadeo nos ha contado que él no está solo en esto. Dice que mucha gente de su edad juega a Pokémon Go. Incluso parejas, por ejemplo: ''Mientras el marido se toma una cerveza, la mujer caza Pokémon''

Hay muchísima gente de 60 y 70 años que juega a Pokémon Go. Yo conozco a mucha gente

Ah, y por lo visto, su nieto farda de los Pokémon de su abuelo con sus amigos. ¡Como para no estar orgulloso!