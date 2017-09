Saca tu loco a pasear y conoce a los actores de Toc Toc

Si te decimos Toc Toc, lo mismo piensas que llaman a la puerta, y no se aleja mucho de la realidad. Quien toca es la nueva película protagonizada por Paco León, Rossy de Palma, Alexandra Jiménez o Adrián Lastra.

A lo mejor todavía no has visto el trailer de uno de los films que lo van a petar este otoño en los cines españoles (dale al play justo arriba), pero la canción, si escuchas LOS40, seguro que la has oído. Y si lo has hecho, seguro que ya te sabes el estribillo, es super pegadizo el tema de Macaco, ¿verdad?

Pues bien, en LOS40 nos ha encantado la peli y queremos compartirlo y celebrarlo con todos vosotros marcándonos uno de los concursos con premio más original de la temporada. Imagínate: Venir a Madrid para asistir el martes 3 de octubre a un visionado especial de Toc Toc al que acudirán los actores de la peli, y atención: ir con ellos al cocktail después de la peli. Y hay más: al día siguiente, el miércoles 4, venir de público a la entrevsita de Paco León y Adrián Lastra en Yu: No te pierdas nada con Dani Mateo, en la sede de LOS40 (Gran Vía, 32).

Participar es muy fácil, y si ya sabes de qué va Toc Toc, más aun: solo tienes que contarnos en Facebook, Twitter o Instagram -con el hashtag #SacaTuLocoAPasear, qué obsesión o manía tenéis y queréis confesarnos. Puedes hacerlo en texto, con una imagen que lo resuma o ilustre o con un vídeo subido a alguna de esas redes sociales. Aquí, también:

Las dos historias más graciosas y originales serán elegidas como ganadoras y podrán disfrutar durante todo el próximo martes 3 de octubre de un pase muy especial de #TocToc, y conocer al día siguiente a Dani Mateo o Paco León en la radio.

Y atentos porque montaréis con ellos en un autobús por todo Madrid que os irá llevando por los distintos sitios a los que acuden los actores en un día normal de promo, y estar tras las cámaras de las entrevistas que habitualmente ves en la tele o internet.

Obsesiónante con Toc Toc

Nos confieses o no tus manías más divertidas, lo que sí tienes que apuntarte es la fecha de estreno: este próximo viernes 6 de octubre.

Te esperan carcajadas muy serias y una peli que ya ha triunfado antes como obra de teatro, en uno de los fenómenos más representados por toda la geografía española en los últimos años. Toc Toc ha sido dirigida por Vicente Villanueva, con guion basado en la famosa obra teatral de Laurent Baffie. ANTES DE PARTICIPAR lee con atención las bases legales de la promoción.