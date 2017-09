Esta actriz es la nueva novia de Jaden Smith

La misteriosa chica es Odessa Adlon, es actriz y hemos podido ver su trabajo en series como Defiance o Nashville.

Sin embargo, no es la primera vez que aparece junto a ella. El pasado junio Odessa ya le acompañó a un concierto y hace tan solo unos días posaban juntos en el photocall de los premios The Goalkeepers Global Goals.

Odessa Adlon, en una imagen de su 'book' profesional.

Ella también ha presumido de novio en sus redes sociales con imágenes como esta:

Parece que ya se ha olvidado totalmente de Sarah Snyder, la modelo que ocupó su corazón en 2015 y parte de 2016. En estas últimas fotos se les ve súper cariñosos y enamorados. ¿Será Odessa el amor de su vida?

Cuestiones de amor a un lado, Jaden no ha parado de trabajar. En julio de este año lanzaba un nuevo vídeo musical, Watch me, y también conocíamos uno de los nuevos proyectos del famoso hijo de Will Smith, esta campaña promocional para Louis Vuitton junto a la actriz Sophie Turner, más conocida por su papel de Sansa Stark en Juego de Tronos.