Lo que no se va a llevar este año

Amigos, la moda da tantas vueltas que ya no sabemos dónde está. Hoy queremos acompañarte en este extraño paseo por la moda y ayudarte a saber, lo que no se va a llevar y asó antes de irte de compras, por lo menos, ya sabrás lo que no te vas a comprar. Una forma sencilla de evitar fallos en tu armario y de paso, saber con nuestros descuentos en moda joven, lo que sí mola.

Los bombachos

Más cercanos al mundo del golf antiguo que a la moda actual, todavía quedan valientes que se los ponen.

Amigos, esto es demasiado.

Es verdad que sólo hace falta que un actor o deportista de turno se los ponga para volver a ser tendencia, pero todo tiene un límite.

Sean cuales sean tus gustos, los pantalones bombachos no te ayudarán en nada a conseguir tus likes.

Y sabemos que esto es importante para ti.

Osea, no se si prefiero esto o bombachos 🙄😂 pic.twitter.com/94sSkmD1EN — b a y a b a y a (@HecBoi_) 17 de septiembre de 2017

El cuello alto

El cuello alto y la lana tuvieron su momento, pero todo toca a su fin.

Además, pica.

Woodstock, los Beatles y los 70 tuvieron en esta prenda su momento de auge pero las nuevas modas y los picores incesantes, pusieron fin a esta, curiosa moda.

Aunque si el I+D es capaz de crear un tejido que evite morir de picor cada vez que te lo pongas, estamos abiertos a todo.

Los vaqueros rotos...Para hombres

Llegó Beckham a España y el día de su presentación cambió la historia de la moda.

Vaqueros rotos para hombres, y claro, la cantera de hombres mujeres y viceversa aprendió con el ejemplo.

Los hombres han copiado durante los últimos años esta curiosa moda, pero como el cuello alto o los pantalones bombacho. Cést fini.

Veremos si Beckham vuelve, lo que no volverá por lo menos este año, lo que no volverá seguro son los pantalones rotos.

Ir a comprarle vaqueros y que se niegue a llevárselos si no están ya rotos.

No entiendo a este siglo ... 😭 pic.twitter.com/EULakcH74g — CRISenUSA (@Crisenusa) 17 de septiembre de 2017

El pantalón campana

Otro "resto" de la moda hippie que llega a su particular final de etapa.

El pantalón campana tuvo gran éxito hace no mucho, pero a día de hoy, como dicen en el casino, no va más.

Es verdad que no están tan desfasados como los bombachos pero tampoco tienen mucho más recorrido.

Suponemos como con casi todas las prendas textiles, volverá pero de momento, ya sabes lo que no tienes que incorporar a tu armario para este otoño invierno.

