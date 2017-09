¿Qué fue de Flos Mariae, el grupo de la loncha de 'quezo'?

"Como una loncha de quezo en un sandwich prezo", así comenzaba el gran éxito de Flos Mariae, que sigue al pie del cañón. El grupo de las Bellido no ha cesado su actividad desde su gran éxito Amén. Esta canción les llevó a ocupar portadas de todos los medios de comunicación nacionales e hizo que estas jóvenes catalanas decidieran seguir adelante.

Las hermanas Alba, María, Flor, Estel, Victoria, Patricia y Montserrat son las integrantes de este grupo, cuyas canciones imposibles y estilismos no aptos para daltónicos nos siguen impactando.

Tras su primer single, las catalanas han sacado una canción a la semana (reducida a cada dos meses en la actualidad) lo que hace que tengan un extensísimo repertorio

¿Pero son realmente así de bizarras estas jóvenes ultracatólicas? ¿Son un fake?

No parecen ser el nuevo 'Amo a Laura'

Pese a lo que muchos creen, las Flos Mariae dicen no ser un fake como el que nos colaron desde MTV con Amo a Laura.

Se definen como un grupo católico perteneciente a la plataforma ChatolicosOnLine, fundada por sus padres.

Sin embargo, algo nos sorprende en esta página. ¿Son creíbles esos grafismos más cutres que el Paint? ¿De verdad existe una red social de católicos solteros?

Aunque sea todo muy rocambolesco, que en tres años no se haya descubierto nada es un poco raro y bastante improbable. ¿Qué campaña publicitaria dura tanto tiempo? Además al haber pasado tanto desde que salieron a la luz ya han pasado a un segundo plano para el público.

Sus videoclips siguen dejándonos perplejos

Esos planos imposibles, esos filtros sacados de las películas de Pajares y Esteso y esa post producción son únicos. Por no hablar de los entornos bucólicos de su masía catalana y los trajes de gala que parecen sacados de un taller clandestino de Cobo Calleja, que son su sello de identidad. Dejando a un plano a parte su voz, que no es precisamente la de los ángeles del cielo.

Ellas mismas reconocen en su página web que no son cantantes profesionales y están en el mundo musical por una promesa a la virgen para que su madre se curase de una enfermedad.

¿Se les subió el éxito a la cabeza?

No sabemos si su gran popularidad se les 'subió a la cabeza' pero rápidamente optaron por no dar declaraciones ni tener contacto con la prensa. Además rechazaron ofrecer conciertos. Su música es de una calidad que no necesita promoción.

Siguen sumando éxitos

El grupo no ha cesado su trabajo en todos estos años y ahora nos deleitan cada dos meses con un nuevo tema. Además una de las hermanas se ha metido a vloggera (que no bloggera) y opina de temas de lo más trascendentales. Sin ellas la vida no sería igual.

Afortunadamente quedan Flos Mariae para rato y seguirán regalándonos sus canciones armónicas y divertidas para que disfrutemos de su talento innato.