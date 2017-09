Kygo traerá sus exitazos a LOS40 Music Awards

Kygo es el último artista confirmado para LOS40 Music Awards. El artista acaba de lanzar su EP y single Stargazing.

El Dj y productor noruego se une a un cartelazo que, por ahora, lo forman Luis Fonsi, Malú, Pablo Alborán, Charlie Puth y Rag'n'Bone Man.

Así lo ha anunciado Xavi Martínez en LO+40. Ha sido número 1 en más de 10 países, sus canciones acumulan más de 1 billón de reproducciones y ha actuado en los mejores festivales del mundo: Tomorrowland, Coachella…

Kygo, confirmado para LOS40 Music Awards 2017

¿Cómo no iba a venirse a la gran fiesta musical del año en nuestro país? Además, Kygo está nominado a "Artista o grupo internacional del año" y "Mejor videoclip internacional del año por It ain’t me con Selena Gomez".

conoce a fondo a Kygo “Hago música para que la gente sea feliz. Nunca haré una melodía triste o que no invite a sonreír”. Bajo esta premisa, Kygo se ha convertido en uno de los DJs más aclamados en todo el mundo. Nació en Singapur (aunque su familia es de Noruega) y vivió después en Egipto, Brasil, Japón y Kenia. De hecho, todos los sonidos de los países en los que ha vivido han influido en su sello musical. Comenzó a hacer música en su habitación, a los 13 años, con un teclado. prendía gracias a tutoriales de Youtube. Ha trabajado con y para los más grandes del mundo: Chris Martin, Ed Sheeran, Ellie Goulding, John Newman, Selena Gomez…

Si aún no has comprado tu entrada, ¡date prisa!

Quedan menos de dos meses para que llegue esta gran cita, así que si aún no tienes tu entrada no esperes más.

Luis Fonsi, Malú, Pablo Alborán, Charlie Puth y Rag'n'Bone Man son varios nombres de la larga lista de artistas nacionales e internacionales que estarán con nosotros en LOS40 Music Awards.

Los tickets ya están a la venta y puedes elegir entre varias. A partir de 29,40 euros tienes la entrada numerada, por 50 euros puedes adquirir la general en pista y por 168,50 euros tendrás en tus manos la entrada VIP que, entre otras cosas, te permitirá tener un asiento privilegiado y barra libre.

LOS40 Music Awards 2017, tan solidarios como siempre

En LOS40 inauguramos nuestros premios en el 2006 y desde ese año se han convertido en unos galardones de carácter solidario.

Cada vez más internacionales, más globales y más importantes, pero siempre igual de solidarios.

Este año 2017 hemos decidido sumarnos a la lucha contra la ELA, una enfermedad degenerativa que necesita de todo el apoyo posible para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

Comprando tu entrada estás ayudando a todas las personas que sufren esta enfermedad, personas que muchas veces tienen que luchar solas en la vida. Como la vida nos importa, acompáñanos en la lucha contra la ELA junto a la organización adELA.