Herrejón le manda un mensaje a la hermana de Celia Fuentes

La trágica muerte de la modelo e influencer Celia Fuentes sigue generando múltiples reacciones y una de las últimas la hemos tenido en el programa Radiotubers.

Después de escuchar el descorazonador mensaje de la hermana de la fallecida, nuestra Radiotuber María Herrejón ha querido transmitirle un mensaje: "No te culpes".

"En Instagram se vende una cosa o en las redes sociales se vende una cosa y luego no sabemos cómo están las personas a las que no conoces. Pensamos que tienen una vida muy plena pero muchas veces no es así porque se sienten solos" dijo Herrejón,

La radiotuber quiso mandarle este mensaje a la familia de la influencer: "Cuando pasa algo así con un ser querido, es inevitable tener un sentimiento de culpa aunque esté lejos de ti haberlo evitado. Está en manos de quien lo sufre y si no lo sabes no puedes hacer nada. No te culpes porque ya bastante tienes con la pérdida como para vivir creyendo que ha sido tu culpa. No puede ser"