¿Está Kylie Jenner confirmando su embarazo con este dibujo?

La familia Kardashian tendrá un nuevo miembro el año que viene. No, ni Kim ni Kourtney se han vuelto a quedar embarazadas. Para sorpresa de los millones de seguidores del clan, ha sido la pequeña de las hermanas, Kylie Jenner, quien está esperando a su primer hijo.

La joven de veinte años y su pareja, el rapero Travis Scott, van a ser padres, según aseguran medios estadounidenses como TMZ o People. Es más, en esta segunda fuente concretan incluso más, revelando que nacerá el próximo febrero y será una niña.

“Empezaron a decírselo a sus amigos hace unas semanas. La familia lo sabe desde hace tiempo. ¡Ella está muy emocionada y Travis también!”, dicen las fuentes cercanas a la celebrity para el medio estadounidense.

Kylie y Scott, quienes llevan saliendo desde el pasado mes de abril, no han confirmado nada aún, pero todo apunta a que la próxima temporada Keeping Up With Kardashian tendrá bombazo.

A favor de la veracidad de esta noticia, en su cuenta de Instagram (donde Kylie cuenta con 97 millones de seguidores) últimamente está subiendo fotos del pasado, donde aparece con el vientre plano.

Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 4:25 PDT

Lo que sí que ha compartido ha sido un dibujo, hecho por un fan, donde aparece Kylie sujetando a una niña que luce como ella cuando era pequeña.

@vladyart 😍 Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 21 de Sep de 2017 a la(s) 10:45 PDT

¿Una forma de confirmar la noticia? ¡Juzgad vosotros mismos!