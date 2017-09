Primeras impresiones de Lost Sphear

Tokyo RPG Factory ya consiguió meterse a miles de jugadores en el bolsillo con el videojuego I am setsuna y visto su éxito han decidido repetir fortuna con Lost Sphear.

Gracias a la gente de Koch Media tuvimos la oportunidad de disfrutar de un hands on de este título que edita Square Enix y que presenta todas las características de un JRPG clásico.

Pero antes de continuar, de explicaros las batallas por turnos que permiten cambiar de posición o de hablaros del componente estratégico del videojuego me gustaría dejar claro que Lost Sphear tiene ese halo nostálgico y esa llamada a la magia que millones de jugadores dejamos atrás cuando la mayoría de consolas apostaron por la potencia, el show y la espectacularidad.

No estoy diciendo con ello que Lost Sphear no sea espectacular. Su espectacularidad reside en su preciosista diseño gráfico, en su detallada, cuidada y atractiva historia, en la comodidad que ofrece al jugador que se siente como en casa ante un juego que recuerda a clásicos como Golden Sun, a Chrono Trigger y si se me permite salvar las distancias del género, al Profesor Layton.

Cada minuto que uno sujeta el mando frente a Lost Sphear es una garantía de estar viendo una pieza de arte.

El diseño de los personajes, la imagen de las casas del pueblo, cada nota de la banda sonora, el mapa del universo en el que nos moveremos... Todo ha sido tratado con tal nivel de cariño y mimo que resulta imposible no acordarse de la ilusión con la que aquel día cogimos el mando de una consola por primera vez.

La historia de Lost Sphear

En la demo que pudimos probar en las oficinas de Koch Media en Madrid (voces en japonés y subtítulos en inglés, como será en la versión final), encarnamos a Kanata, un joven de un remoto poblado que empieza a notar que pasan cosas extrañas relacionadas con la presencia de un monstruo. Kanata despierta de un sueño abrumador y descubre que su ciudad ha desaparecido. Para evitar que el mundo se pierda para siempre, él y sus compañeros se disponen a reconstruir todo lo que les rodea con el poder de los recuerdos, que les permite materializar sus pensamientos. En nuestra primera exploración por las calles del pueblo estaremos acompañados por varios co-protagonistas que nos ayudarán en las batallas y que se unirán a nuestra aventura. Por las calles encontraremos objetos que sumarán puntos en nuestra cuenta que después podremos gastar en la tienda para comprar armas, equipamiento, pócimas, magias y otras herramientas para acabar con los monstruos que acechan el poblado. Batallas por turnos Siendo honestos no puedo ofreceros una completa descripción del sistema de batallas de Lost Sphear ya que de los 20 minutos de la demo, el 90% los invertí en la exploración del poblado y el mapa. Siendo además el comienzo del juego, las batallas iniciales representan el nivel más básico de dificultad y resultaría difícil extrapolarlo al resto del juego. Por lo que pudimos ver, estamos ante un sistema de batalla por turnos clásico que presenta como novedad la posibilidad de mover a nuestros personajes de forma estratégica para realizar un mejor ataque y una mejor defensa. El sistema de batalla es progresivo y a medida que avanzamos sumaremos más puntuación y experiencia que nos permitirá ser más letales y realizar ataques combinados en momentos concretos. Lost Sphear Lost Sphear se pondrá a la venta en edición digital el 23 de enero de 2018 para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Steam. La edición física es exclusiva de Square Enix Store para Switch y PS4.