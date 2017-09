R5, la banda de hermanos a lo Jonas Brothers que también salió de Disney

Son cinco miembros, cuatro chicos y una chica, que además de compartir su pasión por la música comparten ADN. Los hermanos Lynch más Ellington Lee Ratfliff forman R5, el grupo musical que está pegando fuerte al otro lado del Atlántico.

R5 no solo tiene en común con los Jonas Brothers el hecho de que la mayor parte de sus miembros sean hermanos, también su pasado Disney. El grupo comenzó a sonar en Radio Disney en 2013 con su Pass Me By.

¡Pero no solo eso! Posiblemente la cara de su vocalista te suene de algo. Se trata de Ross Lynch quien ha protagonizado durante cuatro años la serie de Disney Channel Austin y Ally. Vamos, que no se trata de ninguna cara nueva.

Es MÁS, R5 lleva varios años encima de los escenarios y tiene ya dos álbumes de estudio: Luder y Sometime Last Night. No suenan nada mal.

Comenzaron con un sonido muy pop y juvenil (hay que tener en cuenta que la mayor parte de los integrantes del grupo no llegan ni a los 25), que podía recordar a aquellos grupos que pegaban fuerte a principios del 2000 como McFly. Eso sí, quizá un poco más edulcorado.

Pero con el paso del tiempo (llevan ya cuatro años en la industria) están explorando otro tipo de sonidos. Sino escucha su nuevo tema Hurts Good, donde la base electrónica está muy presente.

Además, pueden presumir de que algunos de sus temas como (I Can’t) Forget About You cuenten con cuarenta millones de reproducciones en Youtube. ¿Algo tendrán que han enganchado a tanta gente?

Nosotros personalmente nos quedamos con la cover de Counting Stars de OneRepublic, que cantaron junto a The Vamps. ¡Nos encanta!

No nos extraña que este grupo de hermanos, que comenzaron a ensayar juntos en el sótano de su casa cuando apenas eran unos niños, esté labrándose un hueco en el mundo de la música con su sonido pop. ¿Continuarán así?