Critika y Saik: "Ser teloneros de Maluma era algo que no podíamos ni imaginar"

Quién les iba a decir a Critika y Saik que un viaje de estudios sería el comienzo de una bonita amistad. Bueno, no solo en eso, también en un dúo musical.

Pero las casualidades existen, sino que se lo pregunten a Sergio y Miguel (nombres reales de los artistas) que llevan varios años cantando y ya suman 80 millones de reproducciones en Vevo gracias a temas como su nuevo single Mejor Solo.

Ahora, estos dos tinerfeños tienen el honor de acompañar a Maluma como teloneros en su gira por España. Cuando nos conceden la entrevista telefónica, los pillamos esperando a que su equipo alquile la furgoneta que les llevará a Murcia, próximo destino del tour.

Coge el teléfono su manager Paco y llama a Miguel (Critika) y a Saik (Sergio) para que contesten a las preguntas. Jugando con las letras de sus canciones, les preguntamos por futuros proyectos, nuevas colaboraciones y hasta quién de los dos liga más.

Tan naturales y sencillos, como la situación en la que se encuentran en ese mismo instante, contestan:

Desde que os conocisteis en un viaje de fin de curso en París sois inseparables, ¿otro viaje memorable que hayáis hecho juntos?

Critika: Además del de París, que fue muy guay, podríamos decir el primero que nos pegamos cuando salimos de Tenerife a Málaga. Fue la primera vez que salimos de la isla para actuar. La primera vez que lo hacíamos en la península.

Cantáis sobre historia de amor, ¿tantas habéis vivido?

Saik: A ver, con 24 y 25 años alguna que otra historia si nos ha dado tiempo a vivir, pero no todo lo que componemos tiene que ver con nuestra vida. No es biográfico ni nada. Pero sí utilizamos muchas frases con las que nos sentimos identificados. Si nosotros lo hacemos, pensamos que cualquier otra persona puede identificarse con la letra.

Una de vuestras canciones con más reproducciones en Spotyfy y Youtube es Mi mejor error. ¿Cuál ha sido vuestro peor error?

Critika: Buena pregunta. Es complicada, pero por decir algo diré no haber empezado antes a tomarnos más en serio. Cuando comenzamos en 2008 nos lo tomamos como si fuese un juego. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que era algo serio. Podríamos haber ido a algunas clases a aprender a tocar algún instrumento, por ejemplo.

¿Qué instrumento os hubiese gustado tocar?

Critika: Sergio toca la guitarra y yo, más o menos, el piano. Viene bien para componer.

Saik: Hubiese tocado el saxofón. ¿Te imaginas que en los próximos temas hubiese un saxofón de fondo?

Critika: O el acordeón. Son raros y difíciles de tocar.

Hacéis muchas cosas juntos en vuestra carrera musical, ¿qué hacéis mejor solos?

Saik: Que no tenga que ver con la música, lo típico: estar con los colegas y de relax.

Critika: En el rollo musical solemos hacerlo todo juntos. Nunca solemos hacer música solos.

Os hicisteis conocidos gracias a vuestro tema Imposible de olvidar, ¿qué no se os olvida nunca a la hora de salir de casa?

Saik: El móvil y si estoy muy jodido de batería, el cargador para enchufarlo en cualquier lado.

Critika: Yo lo mismo. No me puedo olvidar del móvil nunca. Siempre tiene que estar conmigo.

¿Y antes de salir a una actuación?

Saik: Ir al baño a mear. Eso es clave porque antes de un concierto bebes una cantidad de agua que no es ni normal.

Critika: También tenemos un pequeño ritual de mirarnos un rato y decir “¿bien?”, “¿nervioso?” y tiramos para adelante.

Tenéis un tema que se llama Drake y Rihanna, ¿a qué otra pareja del mundo de la música le dedicaríais una canción, aunque ya no estén juntos?

Critika: A Calvin Harris y Taylor Swift, que también tuvieron mucha historia y se les podría hacer una canción.

Saik: A Beyoncé y Jay Z.

¿Cómo surgió participar en la gira de Maluma?

Critika: Nosotros queríamos hacer algo grande para la promoción de nuestras nuevas canciones aunque no teníamos muy claro el qué. La propuesta de lo de Maluma no salió de nosotros porque era algo que no nos podíamos ni imaginar. Fue Sony quien nos los propuso, ponernos en la gira de Maluma para hacernos oír. Para nosotros era algo imposible y Sony consiguió hacerlo realidad.

¿Cómo os lleváis con Maluma?

Critika: Lo hemos visto poquito, pero la verdad es que muy bien.

Saik: La verdad que sí, que es un pibe muy humilde. Eso sí, va a fuego con su horario y es muy complicado verle en los recintos. Nos hemos cruzado un par de veces y hemos hablado. Con nosotros se está portando muy bien, tanto él como su equipo.

SANTIAGO, nos vemos en pocas horas!!! 🤗 #MalumaEuropeTour Una publicación compartida de Critika Y Saik (@critikaysaikmusic) el 15 de Sep de 2017 a la(s) 5:29 PDT

¿Qué habéis aprendido de estar de gira con él?

Critika: Él tiene un show y una energía encima del escenario que es impresionante. Cogemos recortes para poder adaptarlo a nuestro show.

Saik: Lo que aprendemos de esta gira, sobre todo, es a cantarle a un público que no es el tuyo. Vas de telonero y mucha gente no sabe quién eres. Nuestro objetivo es hacerles más amena la espera. Al principio nos era más complicado, pero ahora la gente nos apoya un montón.

Habéis colaborado con Ana Mena, Nicolás Mayorca…¿alguna colaboración a la vista?

Critika: Seguramente sí. Hace poco sacamos un tema con un chico canario que se llama Choclock y seguramente seguiremos trabajando con él. Tenemos muchos proyectos con gente de las islas.

Saik: Nos llevamos muy bien con Danny Romero. Estamos todo el día on fire hablando por teléfono y probablemente dentro de muy poco nos metamos en el estudio para crear.

¿Qué canción no podéis dejar de escuchar ahora mismo?

Saik: Bruno Mars – Versace On The Floor

Critika: The Weekend – My Life

¿Un tema que os encante y os de vergüenza reconocerlo?

Saik: Todos los boleros de Luis Miguel.

Crtitika: Ave María de David Bisbal.

¿La última serie a la que os hayáis enganchado?

Saik: Vikingos

Critika: Juego de Tronos.

¿La última canción que hayáis compartido en una red social?

Saik: Vuelve de Bebe.

Critika: Italianísimo de Choclok y Don Patricio.

¿El último concierto al que hayáis acudido pagando?

Saik: Creo que no he pagado ni uno. Pero para ir a parques de atracciones sí.

Critika: Al de Skrillex & Steve Aoki

Quién de los dos…

Liga más: Sergio (Saik)

Madruga más: Sergio (Saik)

Es más fiestero: Sergio (Saik)

Tarda más en arreglarse: Miguel (Critika)

Si queréis ver a Critika y Saik, el próximo 29 de septiembre empieza su gira, 'Diritour' por España.