Esta edición de Gran Hermano, Gran Hermano Revolution, está siendo una locura y acaba de empezar. Ya ha dado mucho de que hablar y es que el inicio ha sido intenso. Metieron a 100 personas en la casa durante 48 horas para escoger a los 20 participantes que luego se quedarían.

Eso sería un buen plan si hubieran hecho las cosas bien. Lo que, según Juan Gámez, uno de los 100 aspirantes que entraron en la casa, no ha pasado. ''Ellos me dijeron que ya era concursante de Gran Hermano, no que esta era la última fase para entrar''.

NOS HAN ENGAÑADO EN PÚBLICO Y AHORA NOS "PIDEN RESPETO, EL MISMO QUE HEMOS PEDIDO NOSOTROS" SE RÍEN WN NUESTRA PUTA CARA PUTA IMPOTENCIA — Juan Gámez (@AkaBiwater) 21 de septiembre de 2017

Juan Gámez ha explicado que tuvo que terminar su viaje por Italia y dejó su trabajo en Londres. Vamos, que perdió 2000 euros y un trabajo por nada. ''Nunca me dijeron que éramos 100 personas''.

Además, ni siquiera es que disfrutara de las 48 horas que estuvo en la casa. Según él, la organización fue terrible: ''Tuve que dormir fuera de lo mal que olía en la casa. No cabíamos en las habitaciones''.

Las 48 horas que pasé en la casa de Gran Hermano han sido las peores de mi vida.

Como vemos, la polémica está servida esta edición y no ha hecho más que empezar. Los seguidores del reality le han pedido explicaciones y dicen no entender lo ocurrido en las primeras emisiones... En Anda Ya no nos hemos querido quedar solo con esta experiencia así que también hemos contado con la opinión de un veterano.

Ismael Beiro, el ganador de la primera edición del reality nos ha contado cómo ve él los cambios que está habiendo en la casa. Para él, el peculiar inicio de la edición ha sido una estrategia de la cadena. ''En vez de hacer la última fase en el despacho, les han puesto a convivir durante 48 horas''.

Pero, según él, esto no es ni mucho menos el fin del reality. ''El formato no ha muerto. Es el padre de todos los realities de este planeta''. Y si alguien quiere un consejito para presentarse a la próxima edición: ''Sé tú mismo, sé natural. Olvídate de todos los Sálvames''. Ok Mr. Wonderful.