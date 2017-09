Pilar Abel: “Voy a llegar hasta el final”

Hace unos meses que Pilar Abel, la supuesta hija de Salvador Dalí, se convirtió en mediática. Ella asegura que es la hija del pintor y comenzó una cruzada para demostrarlo.

Logró que un juez exigiera la exhumación del cadáver para hacerle una prueba de ADN, algo que ha sido muy criticado por el círculo del pintor, y salió negativo. Vamos que, al parecer, cuando se cruzaron los ADN se vio que no tienen nada que ver.

Sin embargo, ella no cree que esto sea así y asegura que nadie le ha dado los resultados. Así que no va a dejar de defender su verdad. ''Sí que pienso luchar, voy a llegar hasta el final porque creo en la palabra de mi mamá''.

Pilar cuenta que, cuando le den la sentencia, pedirá un recurso. Además, no descarta que haya una mano negra. ''Yo si hay mano negra o no hay mano negra, me da igual. Lo único que quiero es la verdad''.

En toda esta batalla, Pilar no ha estado sola, ha contado con la ayuda de su abogado y, según explica, se ha sentido muy arropada. ''La gente en Cataluña se ha volcado y estoy muy agradecida a todos''. ''Visca Catalunya''