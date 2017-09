El momento más crítico de Puigdemont frente a Évole en ‘Salvados’

'Salvados' regresó ayer con un especial - que arrasó en audiencias- sobre el referéndum de Cataluña y sentando a Carles Puigdemont frente a Jordi Évole.

"Una hora con Puigdemont" rezaba el inicio del programa, y en ese tiempo hablaron de la situación actual catalana, de si votarán o no, de lo ilegal y lo legal, de los objetivos futuros del Govern, de su posible detención y hasta de fútbol.

Évole descubre una contradicción histórica de Puigdemont

Una entrega para la que el equipo se había documentado al detalle y así lo pudo comprobar el entrevistado al desmontarle todo su alegato por el referéndum con un solo dato de la hemeroteca:

Évole le recordó al President que en 2014 había votado en contra de apoyar la autodeterminación de Kurdistán y del Sáhara.

"No estaban convocados", era la única respuesta que se le ocurrió alegar a Puigdemont, frente al periodista que le replicaba: "No veo el matiz de que esté convocado y que no. Había una fuerza política en esos países que quería hacer ese referéndum y buscaba el apoyo internacional y ustedes les dijeron que no. Como ustedes ahora".

Un tema con el que se contradijo el entrevistado y las redes ardieron al conocerlo:

Para finalizar la entrevista, Évole quiso agradecer a Puigdemont su accesibilidad ya que también había sido invitado el PP y había rechazado el estar ahí.

