Arcade Fire anuncia conciertos en Madrid y Barcelona

Si te pasaste todo el verano cantando “Everything Now”, o les adoras desde las épocas de “Ready To Start” o “Rebellion”, te tengo una magnífica noticia: Arcade Fire vuelven a España en 2018.

LOS40 y El País te traen la gran celebración del inicio de la primavera con Arcade Fire en concierto en Barcelona (21 de abril, Palau Sant Jordi) y Madrid (24 de abril, Wizink Center).

La entradas salen a la venta este viernes 29 a partir de las 10:00 horas en puntos habituales (ticketmaster.es, FNAC, Carrefour, Halcón Viajes); pero además habrá una preventa en la web de Live Nation este jueves 28 de septiembre, a las 10:00 horas.

El precio de las entradas va de los 40 a los 60 euros más gastos de distribución, y los menores de 16 años pueden asistir acompañados de un adulto en el caso de Madrid; y en Barcelona, deberán hacerlo acompañados de padre/madre o tutor legal.

Arcade Fire llevaban siete años sin pasar por Madrid, cuando lo hicieron para presentar su tercer disco, The Suburbs. Entonces agotaron las entradas y convirtieron su show en uno de los más comentados del año. No extrañaría que esto vuelviese a ocurrir, ya que llevan desde hace años el peso de ser considerada una de las mejores bandas del mundo.

Los artistas invitados, y responsables de abrir ambos conciertos, será la Preservation Jazz Hall Band, una mítica banda de jazz de Nueva Orleans -lo que garantiza una apertura diferente y divertida- con más de 50 años de carrera a sus espaldas. No hablamos de un grupo cualquiera, ya que la formación ha colaborado en los últimos años con Foo Fighters, My Morning Jacket o los propios Arcade Fire.

Desde que les conocimos en 2004 los canadienses han demostrado tener un discurso y una sensibilidad propios, aunque esto no les ha impedido llevar su experimentación musical por diversos derroteros. En su más reciente trabajo, Everything Now, encontramos un acercamiento de la banda al pop y a las melodías más abiertas y bailables (recordemos que un 50% de Daft Punk, Thomas Bangalter, firma la producción de algunas canciones).

Tanto revuelo le ha servido a Arcade Fire para conseguir su primer número 1 en ventas en Estados Unidos, miles de titulares del ingenioso lanzamiento del álbum y una nominación a LOS40 Music Awards en la categoría de Mejor artista o grupo LOS40 Trending.

En esta gira, que lleva en marcha desde el verano -cuando aparecieron por sorpresa en el festival Primavera Sound-, la banda interpreta sus nuevas canciones y trallazos ya inscritos en la historia del indie rock mundial, como “Reflector” o “The Suburbs”. Además estos conciertos también tienen una acción benéfica detrás, ya que un euro de cada entrada es donada a Partners In Health, una ONG que viaja por el mundo ayudando a los más necesitados en países como Ruanda, Liberia, México, Haiti o Malawi.