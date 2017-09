Natalia Lafourcade: por qué una chica ultramoderna hace música como la que oían sus abuelos

Si en su país surgió hace algo más de una década como estrella adolescente gracias a himnos profundos sobre problemas de su edad, en España hace tiempo que fue proclamada musa indie y abanderada de la modernidad por su innovadora combinación de pop, folklore, bossa nova y hasta hip hop.

Ahora vuelve con el disco Musas, la segunda parte de una aventura que comenzó en 2015 con Hasta la raíz, y que constituye un viaje al pasado y a las canciones que inspiraron su infancia (hay homenajes a artistas como Violeta Parra o Agustín Lara; versiones y composiciones inéditas, y vaivenes hipnóticos y marinos; boleros y un desgarro agridulce para escuchar con los ojos cerrados y el corazón en carne viva).

Así nos lo explica Natalia Lafourcade:

En plena era 4.0, de tuits veloces e instrumentos digitales, ¿hacer 'Musas' no es arriesgado?

Queríamos regalar a la gente música que le regresara a la tierra, un disco acústico que sonara a madera y a casa, y que quien lo escuchara sintiera que estábamos tocando en su salón. La idea era quitar toda la producción, que fuera de algo humano, orgánico y con frescura.

Natalia Lafourcade en la azotea de LOS40 / Sergio Figueiras

¿Son valores que echas en falta?

He estado en festivales de música y luego, antes de dormir, me ponía música de Atahualpa, Chavela Vargas… Era mi ritual de tranquilidad personal. Un día pensé que sería bonito hacer un proyecto donde le regalara estos espacios a la gente y llamé a Los Macorinos (los músicos de Chavela) para que me acompañaran, porque en ellos escuchaba el espíritu que buscaba de paz y calma.

¿Cuál ha sido tu papel en toda esta aventura?

Tomé la decisión de no hacer otra cosa que cantar, que es una cosa que no había hecho antes. Mi parte era la de conectarme con las canciones y tratar de hacer algo humilde, honesto, transparente y hermoso. Aún así, nunca pensé que fuera a ser un proyecto tan personal y acabó siendo una catarsis.

¿Qué canción te remueve más?

La canción de Violeta Parra, Qué he sacado con quererte, fue impresionante, sentí como si Violeta Parra estuviera en el estudio. Había ese tipo de mística y magia alrededor, mucho ritual.

Es un tema muy conocido entre los mayores. ¿Cómo reciben ellos tus versiones y este disco?

Espero que bien, aunque siempre hay puristas, claro… Mi papá ama la música de Violeta Parra y cuando escuchó Que he sacado con quererte, me dijo: ¿Por qué no tocaste el tamborcito como ella? Pero es que quisimos inventar algo diferente.

¿Más difícil es que los jóvenes conecten con un disco de música folklórica?

Hay jóvenes que están volviendo a tener esa inquietud. No todos, no la mayoría, pero muchos artistas están tratando de encontrarse a través del folklore y de la investigación del pasado.

En España ocurre algo curioso: tu música tiene raíces tradicionales pero son los hipsters quienes te reivindican.

Tal vez antes mi intención era entrar en un aspecto más indie, pero eso era antes. Ahora, con estos últimos discos se me han roto las barreras y creo que a la gente le ha pasado lo mismo. En México el público pasó de ser más joven a ser más familiar y general, sin tanta etiqueta, que es lo que a mí me gusta. Esta música ha cambiado mi rumbo, mi deseo y mis porqués.

¿En qué dirección?

Me di cuenta de que quería hacer música mexicana y compartir un pedacito de México con quien pudiera para poder fotografiar el momento que vivimos a través de mi música.

¿Cómo ves ese presente?

México está pasando por un momento oscuro, de mucha violencia, pero tiene una gente hermosa y ahora se puede comprobar con lo que ha ocurrido con el terremoto. Un amigo en las redes decía: "Mira la reacción de la gente, ayudándose unos a otros". La intención de canciones como Mexicana hermosa es recordar que somos hermosos, que tenemos mucha riqueza, que somos un pueblo con mucha historia y raíces.