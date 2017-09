7 razones por las que es el momento de Kaleo y nos tienen fascinados

Hace menos de un año el nombre de Kaleo, una banda de origen islandesa, comenzó a colarse con asiduidad en casi todas nuestras conversaciones e incluso llegaba, en mayo, a liderar nuestra Lista de LOS40.

El principal responsable de todo ellos era un tema: aquel Way down we go de sabor profundo y sonido a folk americano que el vocalista de la formación, Jj Julios Son, interpretaba con voz gruesa y emotiva (por cierto, fue compuesto e Tarifa, al parecer).

Sin embargo, en solo unos meses las razones por las que no se puede pasar por alto a este grupo se han multiplicado.

Para empezar, Kaleo aspiran a un premio LOS40 Music Awards en la categoría de Mejor artista o banda revelación internacional, y que se disputan con Rag'N'Bone Man, Julia Michaels, Harry Styles y Bebe Rexha.

Hay más:

1) Además de Way down we go, Kaleo nos ha mostrado en los últimos meses canciones fascinantes como I can't go on without you, que nos demuestran que su éxito no es producto de la casualidad y no son banda de un único hit.

2) Reclamados por las series. Hoy en día, ¿qué mejor tarjeta de presentación es que tu música suene en una ficción de moda? Solo unos pocos lo logran. Ellos lo han conseguido en numerosas ocasiones y en series con audiencias millonarias como Orange is the new black, Vinyl, Anatomía de Grey, Empire o Suits.



3) Hasta los Rolling Stones se han fijado en el rock taciturno de la banda nórdica y los escogió para ser teloneros de tres fechas europeas de su actual gira: Hamburgo, Munich y Spielberg.

4) De récord. Kaleo han sido la primera banda islandesa en hacerse con el número 1 de la Lista de LOS40 y todo hace indicar que no es el único récord que piensan batir.

5) Fotogénicos. El perfil de Instagram de su vocalista provoca pasiones... por razones obvias.



#Kaleo #OfficialKaleo Una publicación compartida de Kaleo (@officialkaleo) el 24 de Ago de 2017 a la(s) 9:59 PDT

6) Se lo curran. Y si no, ¿cómo es posible que se metieran en un volcán para grabar el videoclip de Way down we go?

7) Vienen a España en diciembre (día 6 en Madrid; día 8 en Barcelona), así que todavía tienes tiempo de aprenderte las canciones. ¡lNo te lo pierdas!