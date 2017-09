Esta es la prueba de cómo unas fotos pueden subirte la autoestima

La corriente de boy positive que impera en estos tiempos está ayudando a la auto estima de muchas mujeres. En el saco podríamos meter a Stephanie, una texana que un buen día decidió aceptar la propuesta de unos amigos que tienen un estudio, Woft&Rose Photography, y buscaban candidatos para una sesión hot.

Ella se apuntó con su chico, Arryn. Lo que muchos han visto en esta pareja es el amor que se profesan por encima de la diferencia de tallaje que hay entre ellos.

“Recuerdo estar en el instituto, mirarme en el espejo y preguntarme por qué mi estómago no era como se suponía que tenía que ser. Con los años he llegado a aceptar que siempre seré una chica de talla grande”, aseguraba a The Huffington Post, “salgo de mi zona de confort usando ropa que me gusta pero que no entra en lo que la sociedad considera aceptable para mujeres grandes, como crop tops, camisas ajustadas, vestidos cortos y shorts. Camino con la cabeza alta, sonriendo y sin avergonzarme de mí misma”.

De todas formas, llegar a esa aceptación llevó un proceso y su chico ayudó mucho. “A él no le importa si no me he lavado e pelo durante una semana o no me he depilado las piernas en un mes. Me ama por lo que soy y por quién le hago querer llegar a ser”, confiesa, “siempre me ha dicho que a él no le importa cómo me vea, que soy hermosa de todos modos”.

Claro que son palabras de un hombre enamorado y no siempre son objetivas. Lo que ha acabado de convencer a Stephanie es esta sesión de fotos que una vez colgada en Facebook recibió un montón de ‘me gustas’ y comentarios positivos. Ella reconoce que nunca se vio tan atractiva.

“Normalmente odio las fotos de este tipo pero, honestamente es bonito conjunto de fotos. Es modesta, incluso cuando hace topless, las fotos no dicen 'mira, soy una mujer gruesa', más bien gritan: 'Soy una mujer enamorada con el hombre que amo”, explicaba la autora de las fotos a Healthline.

Está claro que una foto puede subir la autoestima cuando la gente es capaz de fijarse en lo que transmiten sin centrarse en otras cosas.