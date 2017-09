Así era Katy Perry antes de ser famosa

La historia personal de Katy Perry es bastante conocida aunque no tanto las imágenes de su infancia que poco a poco está dando a conocer a través de sus redes sociales.

Nacida un 25 de octubre de 1984 en Santa Bárbara (California, Estados Unidos), la solista fue bautizada (nunca mejor dicho) como Katheryn Elizabeth Hudson siendo la segunda hija de los pastores pentecostales Maurice Keith Hudson y Mary Christine Perry.

La música siempre ha acompañado a la cantante que comenzó a cantar en la iglesia donde oficiaban sus padres desde los nueve años.

Con 16 había grabado un disco de música evangélica titulado Katy Hudson que sin embargo resultó un fracaso de ventas.

Los siguientes seis años se los pasó de sello en sello discográfico buscando un hueco para su música ya bajo el nombre de Katy Perry, el apellido de su madre, para evitar la confusión con la actriz Kate Hudson.

Tras firmar con Capitol Records y trabajar con Dr Luke como productor nacieron los éxitos I kissed a girl o Hot n cold de su álbum One of the boys. El resto ya es historia de la música.