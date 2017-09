Larga vida a ‘Pretty Little Liars’: la serie tendrá continuación

Si eres fan de Pretty Little Liars estás de enhorabuena. Tras siete temporadas haciendo del suspense un delicioso placer culpable, la cadena Freeform seguirá explotando el fenómeno adolescente.

Tal y como recoge TV Line, Sasha Pieterse y Janel Parrish, Alison y Mona en la ficción, protagonizará el segundo spin off de la serie que llevará por título Pretty Little Liars: The Perfectionists.

De momento, la cadena ha encargado un piloto, pero hay muy buenas sensaciones al respecto. Y es que este spin off se basa en The Perfectionists, una saga literaria escrita por la misma autora que Pretty Little Liars, Sara Shepard.

“No puedo esperar para presentar a todos nuestros fans, un nuevo mundo de emociones y escalofríos…ahora en Beacon Heights”, dice al respecto Marlene King, guionista y productora ejecutiva del universo PLL.

'Ravenswood' fue el primer spin off

Aunque para algunos Pretty Little Liars: The Perfectionists es toda una novedad, la serie original ya contó en 2013 con un spin off. Bajo el nombre de Ravenswood, ABC Family, ahora Freeform, emitió una temporada de 10 capítulos.

La ficción no tuvo muy buena acogida y la cadena optó por no renovar la producción por una segunda temporada. ¿Correrá la misma suerte PLL: The Perfectionists?

¿De qué va 'Pretty Little Liars: Perfectionists'?

En la localidad de Beacon Heights todo parece perfecto, desde su universidad a unos estudiantes de primer nivel. Peor nada es como parece. La necesidad de ser perfecto se cobra una primera víctima a manos de un asesino en serie. Y es que detrás de cada perfección hay un secreto, una mentira y una coartada necesaria.