¡Malú, Dua Lipa y Marshmello le tiran los tejos a la lista!

El otoño es prometedor por muchas razones. Según un estudio, es la época del año en la que pesamos menos, y, por tanto, la más eficaz para empezar una dieta. En el terreno musical, es momento de novedades importantes, algunas de las cuales pueden entrar este mismo sábado en la lista de LOS40.

Los fans de Malú llevaban mucho tiempo esperando su nuevo material, y este no ha podido ser más satisfactorio. Invisible nos trae a la mejor Malú con un novedoso toque electrónico sensacional.

Si a eso le añadimos su confirmada actuación en LOS40 Music Awards, el próximo 10 de noviembre en Madrid, las noticias no pueden ser mejores.

O sí: Invisible podría entrar en la lista este sábado si los seguidores de la cantante apoyan su entrada usando en Twitter la etiqueta #MiVoto40Malú. ¿Estás tú entre ellos? Pues ya sabes lo que tienes que hacer.

También es candidata esta semana la cantante y modelo Dua Lipa con New rules.

Ciertamente, la británica de origen albanokosovar está trayendo "nuevas reglas" al pop, con un sonido fresco y divertido que es imposible no bailar.

Tuvo un recorrido notable por la lista con temas como Blow your mind (mwah) —el tema de los besos— o Scared to be lonely, su colaboración con el DJ Martin Garrix. Ahora puede regresar al chart con este tema si recibe apoyos suficientes con #MiVoto40DuaLipa.

… Y por tercera semana en lista de candidatos, el DJ enmascarado Marshmello. Circulan sobre él todo tipo de teorías sobre su nombre y lugar de procedencia, pero lo único que tenemos claro es que su tema Silence es total.

Lo ha grabado en colaboración con Khalid, este cantante con pelo en forma de seta que está revolucionando el mundo del R&B (acaba de recibir el premio de la MTV al Mejor Artista Nuevo).

Si quieres que entren en lista, usa el HT #MiVoto40Marshmello en Twitter. ¡Suerte a todos!