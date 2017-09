Esta mujer ha logrado destronar a Taylor Swift de las listas de éxitos (y es primeriza y brutal)

Se llama Cardi B, es prácticamente una recién llegada al mundo de la música y en esta semana se ha convertido en la rival más importante de la todopoderosa Taylor Swift.

¿Su proeza? No solo que superestrellas como Bruno Mars se dediquen a elogiarla allá por donde van. Además, con 24 años y apenas uno en la industria, esta rapera del Bronx ha echado a patadas a la autora de Look what you made me do del número 1 de la lista de singles de Billboard gracias a su Bodak Yellow, un himno que suena a trap brutal, fiero y suburbial (escúchalo a continuación).

Tal vez Taylor Swift hayía sacado su vena más macarra en su último hit. Sin embargo, lo suyo no es más que un juego de niños comparado con los temas de esta exstripper y exconcursante de reality en cuya música no hay ni una concesión al relax o a cualquier acorde que suene cálido.

"No te pongas cómodo", advierte en Bodak Yellow (173 millones de clics en YouTube), después de pronunciar frases recorridas por "bitch" y comenzar con un cotundente (y natural): "Tu no puedes f*llar conmigo cuando quieres / esto es caro".

Por cierto, la noticia de su escalada en los charts ha puesto a Cardi B así de contenta (aunque le haya dado pena desterrar a Taylor Swift, de quien se considera fan, según ha revelado).

El rap, nuevo rey

Su victoria sobre Taylor también revela la tendencia que están adoptando las listas comerciales en Estados Unidos, donde el rap y los géneros próximos al hip hop han alcanzado posiciones que en España son hoy casi impensables.

Así, en los últimos tiempos artistas como Kendrick Lamar, Desiigner o Chance The Rapper han pasado por los ranking más importantes de EE UU (no en España), sin importar la crudeza de su mensaje.Y artistas como Beyoncé han bebido de sus influencias para aportar nuevas direcciones a su música (como prueba, su espectacular Formation).

En cuando a Cardi B, además de lograr elevar el rap a un primer puesto (y de ser la primera rapera en 20 años en lograrlo), aquí tienes 3 canciones en las que ha colaborado y que permiten conocer más de cerca cómo es su talento (de salvaje, poderoso y brutal).

'Lick' (ft. Offset)

'Red Barz'

'Foreva'