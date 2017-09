¿Habrá conseguido Carlos Jean reunir a los mejores profesionales de la música?. 

Después de un verano en el que Carlos Jean ha dirigido audiciones presenciales para encontrar a los mejores profesionales de la música pero también se ha atrevido a llevarlos dentro del nuevo Ford Fiesta en el formato carsting llega la hora de la verdad.

¿Habrá conseguido el productor reunir a los mejores instrumentistas, los mejores bailarines, los mejores coreógrafos y la mejor voz?

Todo un verano dedicado en cuerpo y alma a la consecución de un grupo de personas que prometen revolucionar el funk tal y como lo conocemos y siempre bajo el paraguas de la iniciativa All The Music One New Fiesta.

Antes de meterse en el estudio hay que testear todo lo conseguido en una gran fiesta. ¿Habrá alcanzado Carlos Jean la meta que se propuso este verano?

Dale al Play y compruébalo.