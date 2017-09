Rayden: “Vamos a provocar un nuevo #BabyBoom, así que, cuidado”

Aunque en los últimos meses los titulares sobre Rayden se han centrado, sobre todo, en su relación con la periodista Irene Junquera, lo cierto es que su actualidad da para mucho más.

Y no vamos a hablar de su Girantónimo que le mantiene en carretera, sino de su último vídeo, posiblemente el más emotivo que ha grabado hasta ahora.

“Creo que hemos hecho el vídeo más cuidado y emocional de la historia”, escribía en su Instagram, “vamos a provocar un nuevo #BabyBoom, así que, cuidado”.

Se llama Pequeño torbellino y ya nos habló de ella el año pasado cuando hablamos con él de su último libro. Todo un reto para él, “tenía miedo de no estar a la altura”, nos contaba, “y al final he hecho la mejor canción que he compuesto, de momento, en mi vida”.

Y es que un hijo te cambia la vida y él lo sabe ya en primera persona ahora que su pequeño Diego tiene casi un año y medio. Ya cuando sopló su primera vela le dedicó unas palabras que expresan el amor de padre que siente por él.

“Me explicaste sin saber hablar lo que era enamorarse”, escribía. Y también tenía muy presente a la madre (ahora su ex). “Cuando crezcas seguro que estás tan orgulloso de ella como también espero que algún día lo estés de mí aunque nos veamos menos de lo que me gustaría. Gracias por aparecer en mi vida pequeño torbellino. Gracias por ser el niño que me hizo un hombre. Te amo”.

Bonita declaración de amor que es la misma que encontramos en la letra de su canción que ahora, además, tiene vídeo, junto a Mäbu. Y sí, en él podemos verlos juntos, toda una demostración de amor.

“Todas las familias e hijos que veis aquí son reales, no hay ningún actor. Solo son familias que han querido abrir las puertas de sus refugios de cepillos de dientes para mostrar el amor que tienen por sus hijos”, aclara sobre las imágenes.

“Muchos también os preguntaréis que por qué muestro la cara de mi hijo. Sencillamente porque su madre y yo no concebíamos que sacase un vídeo de esta canción sin inmortalizar su sonrisa para que dentro de unos años vea el regalo que le hemos hecho”, añade.

Un gesto que deja claro que pese a su separación, la pareja mantiene una relación cordial. “Gracias Belén por haberme dado el regalo más grande que me puede dar alguien: Una vida para amar y por demostrar que el amor por un hijo está por encima de todo”, expresa a su ex.

Si te has emocionado tanto como nosotros con este vídeo y te has enganchado a Rayden puedes votar por él para que se lleve el premio a mejor artista LOS40 Trending. Tiene una nominación para LOS40 Music Awards.