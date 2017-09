Carlos Jean se parte la caja en las tomas falsas de sus audiciones

Empezó a finales de junio y ha llegado hasta finales de septiembre. Tres meses en los que nos lo hemos pasado como niños siguiendo las correrías de Carlos Jean en All The Music One New Fiesta en la búsqueda del mejor talento en canto, instrumentos y danza por toda la geografía española.

Ahora que la selección ha terminado y ya solo queda la grabación del que promete ser una de las canciones del verano no está de más recordar lo divertido que ha sido todo el proceso y las tomas falsas que nos ha dejado por el camino.

Si has visto los vídeos en los que íbamos narrando el proceso de selección te podrás imaginar que los momentos más atrevidos, inverosímiles e inesperados no podían ser precisamente pocos.

Pártete de risa con las tomas falsas que el viaje de All The Music One New Fiesta ha dejado en su camino.