Estalla la guerra entre Lady Gaga y Madonna

Gaga: Five Foot Two de Lady Gaga ha desempolvado una guerra que nunca ha terminado. Tal y como contábamos hace unas semanas aquí, la cantante de Poker Face y Madonna no son precisamente amigas.

En el recien estrenado documental, la polémica cantante habla de su carrera, lo difícil que es ser una super estrella y, lo más importante, sus roces con la artista de Like a Virgin.

Si quiere decir algo de mí que lo haga a la cara.

Con una frase tan lapidaria, Gaga quiso reavivar la polémica, ¿pero de dónde viene todo esto?

¿Un supuesto plagio?





En 2011 Born This Way fue la mecha que prendió todo este fuego. Madonna sintió que su homóloga estaba plagiando su tema Express Yourself y entonces lo que ya conocemos.

Dos reinas

Que Madonna es la Reina del Pop es un secreto a voces y que Lady Gaga pordría ser la princesa heredera, otro.

Sabemos que los inicios de neoyorquina fueron algo altivos, lo que pudo hacerla creerse literalmente la reina y eso puede que no le gustase demasiado a Madonna. Porque ella sigue siendo la más grande. ¿Quizás por eso lanzó Bitch I'm Madonna?

Cantantes y actrices

Ambas son cantantes y actrices por partes iguales y sus conciertos son verdaderos espectáculos. Sin embargo la suerte de Gaga no ha sido igual que la de la Reina. Mientras que la segunda tiene más de una veintena de películas a su costado, la primera pasó sin pena ni gloria por varias producciones hasta que encontró su sitio en American Horror Story.

Puede que aquí también haya habido envidias por parte de la más joven.

¿Por qué ambas aman las Islas Baleares?

Es muy conocido el gusto de la de Michigan por España y sus islas. Tanto es así que ha decidido mudarse a nuestro vecino Portugal. Pero, ¿por qué ama también Lady Gaga España?

¿Puede que le guste nuestro país solo por molestar a Madonna? ¿Lo verá esta como una provocación?

No sabemos qué pasará entre ambas, pero tenemos claro que tendremos noticias sobre ellas durante bastante tiempo.

Que comiencen Los Juegos del Hambre.