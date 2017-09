Vitales + Power Play del 23 de Septiembre en WDM

23 SEPTIEMBRE 2017

POWER PLAY

-Alan Walker - The Spectre (SONY)

VITALES DE LA SEMANA

-DJ Who - Find Yourself Feat. Mirko Polic (PROMO)

-Hailee Steinfeld & Alesso ft Florida Georgia Line watt - Let Me Go (UMG)

-Justin Bieber, BloodPop – Friends (UMG)

-Bob Sinclar & Akon - Till the sun rise up (SPINNIN)

-Sergi Sánchez & Blindcash Feat. Aina Maro - Paralyzed (HIGHER MUSIC)

-Robin Schulz & HUGEL - I Believe I'm Fine (WARNER)

-DJ Licious - I Can't Stop (HEXAGON)

-Henry Fong - Young Hearts feat. Nyla & Stylo G (DIM MAK)

-Craig David – Heartline (SONY)

-Galantis - Salvage (Up All Night) feat. Poo Bear (BIG BEAT)

CELEBRITIES ON THE DANCEFLOOR: LMFAO – Party Rock Anthem (INTERSCOPE)