¡Skone y Chuty la lían en Anda Ya con su freestyle!

Skone y Chuti, Chuti y Skone... Los dos grandes del freestyle han pasado por Anda Ya para dejarnos locos.

El campeón del mundo de la Red Bull Batalla de Gallos y el bicampeón nacional se han marcado una improvisación de película. Juntos han intentado convencernos de que todo el mundo tiene que ir a ver batallas de gallos. Y mientras han ido creando, Cris y Dani les han lanzado palabras random que han tenido que meter en la impro.

He aquí algunos de los argumentos que han dado: ''Ven a vernos my nigga. Te aseguro que te damos un choque y se te queda pa' to' la vida'' O ''Si vienes vas a ver como tenemos nivel. Y además esa experiencia sí va a ser un tatuaje, porque a cada personaje se le quedará en la piel''.

Yo con esto ya iría a verles; pero por si caso te dejo un poco más de info sobre el freestyle... Es un estilo de rap que se caracteriza por que sus letras se hacen al momento. Vamos, que se improvisa. Según Chuti: ''Es improvisación al momento. Rap. En vez de una canción preparada es fluir e ir rapeando lo que te salga''.

Así dicho suena fácil pero tiene tela. Y no te creas que es algo de tres o cuatro... El sábado 23 de septiembre en la final nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos había 16.000 personas. Ojito.

¿Y ahora qué? Skone, Chuti y Arkano, los tres grandes del país, irán juntos a la final internacional en México. Y allí pues nada, más freestyle y a ver si nos traemos el título a casa.