Gigi Hadid no es una estrella de rock pero es capaz de colapsar el Paseo de Gracia

El año pasado la revista Forbes incluyó a Gigi Hadid entre las 10 modelos mejor pagadas y eso es síntoma de su gran popularidad.

Su carrera de éxito junto a su poder en las redes sociales (por no hablar de que es la chica de Zayn Malik y amiga de Taylor Swift) ha hecho que sus apariciones se conviertan en algo parecido a lo que estamos acostumbrados a ver con las grandes estrellas de la música o el cine.

Y si alguien piensa que es una exageración, que eche un vistazo a las fotos de su meet&greet con fans en la tienda de Tommy Hilfiger en el Paseo de Gracia de Barcelona (nada que envidiar al de Rihanna, en Madrid, este fin de semana).

Los selfies, protagonistas del meet&greet de Gigi Hadid en Barcelona. / GettyImages

La modelo aprovechó que estaba en la semana de la moda de París para acercarse a la ciudad condal y presentar su nuevo colección para Hilfiger que, a diferencia de lo que pasa con las creaciones con las que desfila, las suyas ya están disponibles en las tiendas.

“Siempre he dicho que quiero hacer prendas que sean cómodas. Cuanto más cómoda estás, más guapa te sientes”, aseguró en una entrevista con El País, “si no, estás preocupándote de si muestras demasiado o si algo te aprieta. Yo no hago prendas que no tengan sentido”.