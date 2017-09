Patry Jordan: “Mi intención es siempre trabajar en algo que me apasione y llegar a la gente”

Patry Jordán es una joven a la que podríamos considerar como la reina de la belleza de Internet en España.

Esta youtuber, dedicada al bienestar, a la belleza y al fitness, acumula millones de seguidores en Youtube y en sus redes sociales.

La catalana cuenta con un canal principal, SecretosDeChicas, y con otros secundarios. A través de ellos se especializa en moda, en peinados, en maquillaje, en deporte...

Su primer vídeo lo publico en 2010 y ahora cuenta con más de 1000 millones de reproducciones en total. En LOS40 hemos tenido la oportunidad de hablar con ella.

¿Qué hacías antes de comenzar en Youtube?

Trabajaba en un gimnasio como monitora deportiva y en una agencia de comunicación.

Que alguien diga de ti que le has enseñado a hacer algo, siempre es un gran elogio. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando alguien te dice algo así?

Realmente es muy gratificante que las personas reconozcan tu trabajo y además, estén satisfechas. Siempre me dan fuerza y ganas para seguir trabajando.

Ya tienes un libro a la venta, ¿cuándo te propusieron hacerlo? ¿qué cuentas ahí? (a grandes rasgos)

Me lo propusieron hace ya 3 de años, y más que un libro, es un manual de belleza que nunca pasa de moda. Hay información sobre belleza, cabello, moda, consejos, trucos… ¡de todo!

Sueles dar consejos al resto de chicas sobre cómo vestir ¿Te consideras, entonces, un referente en moda? ¿O son simplemente consejos que se adaptan a cualquier estilo?

No solo hablo de moda, y más que ser un referente y seguir las tendencias, lo que hago es ayudar a que las personas se saquen el máximo partido, es decir, que saquen su mejor versión. Todos tenemos un gran potencial. Cuando no nos sentimos satisfechos, tenemos que trabajarnos y sacar nuestra mejor versión, no sólo porque aumenta la autoestima, motiva y da confianza, sino porque nos hace más felices.

En tu web tocas todos los palos: belleza, moda, fitness, nutrición… ¿En qué momento decidiste diversificar tanto tu perfil? ¿No crees que es mejor centrarse en un solo tema?

Digamos que desde siempre mis fuertes han sido la belleza y el deporte y, cuando empecé, creía que mezclarlas en un único canal no acababa de encajar. Y realmente, a día de hoy, no me arrepiento para nada porque cada usuario tiene el contenido muy bien segmentado y encuentra siempre lo que busca.

¿Qué harías si el canal de Youtube dejase de funcionar? ¿Crees que funcionarías igual de bien en otro tipo de plataformas?

Mi intención es siempre trabajar en algo que me apasione y llegar a la gente. Cada plataforma tiene sus ventajas e inconvenientes pero lo importante es trabajar el contenido, que sea de calidad, que sea positivo, que aporte valor. Así es como funciono en cualquiera de las plataformas donde estoy presente y no solo me reporta satisfacción sino que veo crecer mi comunidad día a día.

¿Tienes seguidores muy fieles? ¿Qué es lo más descabellado que te han pedido?

Me han pasado mil cosas, la verdad, si empezase a contar no acabaría, pero quizás lo más extraño, y a la vez conmovedor, fue el mensaje que recibí de una de mis seguidoras, comentándome que su madre había fallecido y que era también gran seguidora de mis canales. Entonces, me dijo que ahora no solo tendría seguidores en la Tierra sino además tendría una seguidora desde el cielo... Fue algo muy chocante para mí y nunca lo olvidaré.

¿En qué momento llegaron a ti las marcas internacionales?

Llegaron de forma progresiva, poco a poco. A medida que iba creciendo dentro de mis redes empezaron a llegarme proyectos más bonitos con los que he ido aprendiendo y disfrutando. Estos proyectos van teniendo cada vez mayor envergadura y ahora trabajo con marcas tanto nacionales como internacionales, las cuales me permiten vivir experiencias enriquecedoras.

¿Sigues algún patrón para cuidar la estética de tu perfil de Instagram? ¿Te encargas tú sola o tienes a más personas trabajando en ese perfil?

Más que un patrón, intento sentirme identificada con el estilo y la manera de editar las fotos. Y no sólo yo estoy en ello sino que también mi tengo a mi equipo detrás.

Por último. En tu web hay una playlist de música ¿Qué es lo que más te gusta escuchar? ¿Cuál es tu canción del momento?

Me gusta muchísimo la música y bailar. No tengo un estilo favorito en concreto, pero la música forma parte de mi vida y disfruto con ella, especialmente la que es animada porque me motiva. Ahora mismo estoy escuchando mucho la de Mi Gente, de J Balvin.