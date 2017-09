Twitter permite utilizar hasta 280 caracteres, pero solo a unos elegidos

Soplan aires de cambio en Twitter.

Es verdad que desde su nacimiento, hace 11 años, la red social no ha dejado de impulsar pequeñas mejoras y retoques para mantenerse atractiva para los usuarios.

Sin embargo, ahora pretende revisar algo que forma parte de su misma esencia: la extensión de sus tuits.

Así, su popular limitación de 140 caracteres, que ha defendido como una forma de comunicación y que ha generado un nuevo lenguaje, podría crecer próximamente.

Según sus responsables, hay muchas personas para quienes resumir sus pensamientos en un tuit constituye un dolor de cabeza. Sin embargo, "se trata de un problema que no afecta a todos por igual", señala el blog de la red, que ha estudiado los comportamientos de diferentes usuarios según el lenguaje que utilizan en internet.

Así, para los tuiteros que escriben en inglés, la limitación de los 140 caracteres puede obligarles a editar su mensaje y, con frecuencia, a que omitan alguna palabra que conlleva "un significado o una emoción importantes" para su publicación, observan.

Esto puede provocar que, en algunos casos, el tuit ni siquiera llegue a enviarse.

Esta experiencia, en cambio, es poco frecuente entre los japoneses, muchos de los cuales no necesitan utilizar los 140 caracteres para expresar lo que desean (solo el 0.4% aprovechan todos).

Según Twitter, también los coreanos y chinos disfrutan de esa ventaja ya que cada uno de sus símbolos contiene, por lo general, el doble de información que otras lenguas como el inglés, el español, el portugués o el francés.

Por ello, para evitar frustraciones y porque "cuando uno no tiene que resumir sus pensamientos en pocos caracteres y cuenta con más espacio suele aumentar su actividad", sus responsables han tomado la decisión de alargar sus límites hasta los 280 caracteres, aunque no en todo el mundo, sino en los países que lo necesitan y que no son los países asiáticos citados.

Además, solo lo podrá usar, en principio, un grupo de gente que la red seleccionará: "Aunque estamos convencidos de que la medida tendrá un impacto positivo, antes de lanzarla queremos probarla con un grupo pequeño de gente", explican, antes de admitir y subrayar que Twitter es "una cuestión de brevedad" y es crucial ver "qué pasa".