Muere Hugh Hefner, fundador de Playboy

Hugh Hefner cumplió el sueño en vida de millones de hombres en todo el mundo. ¿Trabajar rodeado de chicas guapas y ligeras de ropa? ¡No! Poder llevar batín en cualquier momento y que nadie te critique por ello.

91 años después de su nacimiento en Chicago (Ilinois, Estados Unidos), Hugh Hefner ha muerto en su mítica mansión playboy en Los Ángeles por causas naturales.

El célebre fundador de la revista Playboy en 1953 fue capaz de llevar a la portada de su revista a mujeres como Marilyn Monroe, Anna Nicole Smith, Pamela Anderson y hasta a Marge Simpson; liderando en sus inicios la revolución sexual norteamericana en una sociedad ultra-conservadora.

Pero además de los desnudos, Playboy se hizo un hueco en la prensa estadounidense por sus artículos y publicaciones de Gabriel García Márquez o Hunter Thompson y entrevistas con personajes tan influyentes como Fidel Castro o Martin Luther King

La excéntrica vida de Hugh Hefner (la fotogalería no tiene desperdicio) con una mansión 'llena de conejitas' le catapultó también a las pantallas del cine y la televisión en shows tan populares como El Príncipe de Bel-Air, Superdetective en Hollywood, Sexo en Nueva York, Los Simpson, Padre de familia, Las Kardashian...

Sus cuatro hijos heredan el imperio del multimillonario Playboy y su vecino se muda a la mansión que construyó Heffner y que vendió el pasado año por 100 millones de dólares.

Decenas de celebrities estadounidenses han querido despedir a su manera a Hugh Hefner.

RIP to the legendary Hugh Hefner! I’m so honored to have been a part of the Playboy team! You will be greatly missed! Love you Hef! Xoxo — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 28 de septiembre de 2017

RIP HUGH HEFNER — The Weeknd (@theweeknd) 28 de septiembre de 2017

1st met him months B4 #SW opened-Expected stereotyped swinger/wildman not the kind-thoughtful loyal friend he always was to ML & me #RIPHef😭 pic.twitter.com/r5Jbyg9TMH — Mark Hamill (@HamillHimself) 28 de septiembre de 2017

One of the nicest men I've ever known. Godspeed, Hugh Hefner. pic.twitter.com/457cchqskO — Nancy Sinatra (@NancySinatra) 28 de septiembre de 2017