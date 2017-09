Si has cambiado de look es que estás pasando por uno de estos momentos

¿Has llevado alguna vez el pelo azul? ¿Te lo has cortado mucho? ¿Has ido a ponerte extensiones? ¿Y la ropa, alguna vez has decidido cambiar tu forma de vestir? Lo normal es que algo hayas hecho y si es que no, eres un rollo.

Pues vale, tienes que saber que esos cambios de look locos tienen un componente emocional y se corresponden con los posibles cambios que haya habido en tu vida.

Según los expertos, hay 4 momentos en los que más cambiamos de look. Y son estos.

- Después de las vacaciones: llegas de las vacaciones desenfrenadas, en las que no has hecho otra cosa que liarla y toca volver a la rutina. No sabes cómo presentarte en el trabajo y tu imagen actual te recuerda a la locura así que PUM, te cortas el pelo o te haces unas mechitas rubias para parecer más inocente.

- Después de casarte: adiós a esa melena larga, cuidada, siempre bien planchada... ¿Os habéis casado, no? Pues ele. A ser naturales. Ojo, lo mismo para ellos. Bienvenida sea la barba de tres días.

- Cambio de década: te haces mayor. Haz algo con tu vida. Da igual lo que sea pero algo.

- Se termina una relación: estás mal. Porque sí, los finales siempre duelen. Te sientes otra persona porque te has quitado una carga de encima (jeje) o porque te han apartado y te sientes solo. El caso es que para romper con eso hay que hacer algo. Así, como mínimo vete de compras locas.

Nosotros en el programa nos hemos vuelto un poco locos y hemos querido darte los mejores consejos para cambiar de estilismo y para eso quien mejor que el mismísimo Kim Jong Un. (O un sucedáneo...)