Chenoa cuenta la verdad sobre su ruptura con Bisbal y cambia la historia de España: “Fue devastador”

Chenoa ha publicado un libro llamado "Defectos perfectos" que ha lanzado esta misma semana, dejando al mundo boquiabierto con el relato de su ruptura con David Bisbal (nominado a LOS40 Music Awards 2017)y agotando existencias en Amazon en dos horas.

¿Cómo te quedas?, ¿mucha información de golpe? Pues agárrate que vienen curvas:

La cantante, que este viernes estrena nueva edición de 'Tu cara me suena' en Antena 3, se convirtió ayer en trending topic durante toda la tarde porque los fans no podían creer lo que estaban leyendo.

Parece que Chenoa, después de 13 años, ha pensado "esa cobra me la cobro" desvelando por primera vez cómo fue el día que la abandonó Bisbal. Sí, el artista con el que nos gustaría que volviera desde hace años pues... ¿preparad@ para romperte el corazón y cambiar de idea?

Chenoa: "Era el peor día de mi vida"

"Cuando regresó de viaje yo estaba trabajando y al volver a casa me lo encontré con la maleta hecha: 'Tengo que pensar, necesito tiempo, mejor lo dejamos' (...) Cuando le llamé al día siguiente no noté nada raro. No pensé que la cosa fuera definitiva, pero lo era al parecer".

Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Pues llega la forma en que se hace pública la ruptura:

"Unos días más tarde alguien me llamó por teléfono para que pusiera la tele. Allí estaba David en una rueda de prensa en Caracas, encantado de la vida, diciendo que no estaba con nadie".

"Esas dos palabras se me clavaron en el pecho como dos balas. Su ropa estaba en el armario. No podía respirar. Aquello tenía que ser una broma de mal gusto, pero no: era el peor día de mi vida. Le llamé y una voz contestó que aquel número no correspondía a ningún usuario".