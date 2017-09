La nueva película de Darren Aronofsky, Madre!, se estrena el día 29 de septiembre en España pero ya hay quien ha podido 'disfrutar' de las desventuras de los personajes interpretados por Jennifer Lawrence y Javier Bardem.

Y escribimos disfrutar entre comillas porque los críticos que han emitido su veredicto han sido de todo menos benevolentes.

Un fotograma de Madre! / Paramount Pictures /

Tan poco ha gustado que en Estados Unidos la película ha entrado directamente en el grupo de los largometrajes que se puntúan con una F. Eso, en términos académicos, sería prácticamente un cero.

Según recoge la web Rotten Tomatoes los críticos le dan algo menos de un 65% en sus reseñas, lo que no está nada mal, pero que queda lejísimos del 90% de aceptación de Cisne Negro o del 80% de Noé, que hay que recordar que es una de sus 'peores' películas.

Madre!, la nueva película de Jennifer Lawrence, es la peor de su carrera.

El problema llega cuando uno mira las críticas individuales, ahí es cuando empieza la verdadera fiesta para Madre!

El New York Observer reseña la película así: “Dudo en si declararla oficialmente peor película del año cuando peor película del siglo le viene mucho mejor”.

Nosotros todavía no hemos podido degustar esta película que algunos, los simpatizatizantes, ya han calificado como una mezcla entre El Ángel Exterminador de Luis Buñuel, La Semilla del Diablo y Anticristo.

Lo cierto es que el contraste entre la opinión de unos y de otros y las reseñas tan furibundas que ha cosechado no pueden sino aumentar el hype de la que a buen seguro será una película que no dejará indiferente a nadie (y en la que volvemos a ver a una Michelle Pfeiffer on fire).