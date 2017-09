Ellen Degeneres, ¿la nueva enemiga de Taylor Swift?

Taylor Swift podría sumar una nueva enemiga a su larga lista. Si de por si ya son varias las desavenencias de la cantante con su entorno, una broma de una de sus amigas puede acabar con una de sus escasas amistades.

Ellen Degeneres ha parodiado en su programa, The Ellen Show, el último videoclip de la americana, Look What You Made Me Do.

En las imágenes la conductora estadounidense imita a Taylor en una imagen duplicada y en la que parece ser su acompañante en el otro lado de la bañera. Hecho que también puede provocarle problemas con Kim Kardashian.

En esta misma escena, Degeneres se hace pasar por la persona a la que llama Taylor para decirle que ha nacido una nueva persona, que la Taylor del pasado ha muerto.

Además, también se puede ver un ejército de Ellens que imitan a varias artistas de EEUU, incluida Kim, ¿será este el guiño con el que busca no enemistarse con Tay?

Una amistad que viene de atrás

La amistad entre ambas tiene ya varios años de duración. Y es un hecho que se pudo comprobar en 2015 en Los Ángeles cuando Taylor sacó a su amiga al escenario de The 1989 World Tour Live.

¿Realmente puede este vídeo distanciarlas?

Taylor puede sentirse duramente traicionada por la parodia de su amiga, sobre todo si echamos la vista atrás y vemos algunas de sus polémicas con otros famosos del panorama americano.

Sin ir más lejos, su ruptura con los Kardashian fue por una canción que ella misma había aprobado pero de la que no se sentía conforme con el resultado.

¿Será Ellen Degeneres su nueva archienemiga?