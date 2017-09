¿Qué canción de Taylor Swift representa tu ruptura?

¡Ay, Taylor! Como nos gusta descifrar tus indirectas en tus temas. ¿Qué haríamos si no nos pasáramos el día especulando sobre a quién va dirigida tu última canción?

Desde que en 2013 le dedicaste los dos premios VMA's a tu ex (por aquel entonces Harry Styles), porque gracias a él escribiste la canción I Knew You Were Trouble, no paramos preguntarnos de quién hablan tus canciones. ¡Pero las hay de todos los tipos! Como las rupturas.

Por ello, en LOS40, os animamos a que hagáis este quizz para que averigües qué tema de Taylor Swift representa tu última ruptura. ¿No quieres saberlo?