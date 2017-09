Gigi Hadid convierte su nombre en un emporio

Habrá a quien le parezca bien la irrupción de las instamodels en las pasarelas de todo el mundo y habrá a quien le parezca regular tirando a mal habiendo tantas profesionales que, quizá, no tengan tanta proyección en el mundo por no haber nacido delante de una cámara o por no tener un apellido determinado.

Lo que es innegable es que tanto las Hadid como las Jenner han sabido sacar rentabilidad de su estatus como maniquís y, sobre todo, engrosar sus cuentas corrientes con numerosos ceros.

El caso más paradigmático es el de Gigi Hadid. Lejos de la extrema popularidad de Kendall – quien está emparentada con una familia que muchas marcas definirían como vulgar – el encanto de Gigi reside en que hasta hace relativamente poco parecía simplemente una chica guapa a la que se le daban bien las pasarelas y que tenía una chispa que la hacía brillar.

Hasta que supimos que detrás está Yolanda Hadid, quien también responde al igual que Kris Jenner al término de 'momager' (de la unión de mom y manager), y ya nada nos pareció tan idílico pero la realidad es que Gigi tiene tirón.

Tanto tirón como para disparar la última campaña de Versus, diseñar su propia línea de ropa para Tommy Hilfiger, lanzar su marca de gafas junto a Vogue o diseñar joyas junto a Messika.

Messika no es una firma cualquiera de joyería sino una marca de alta joyería que trabaja los diamantes desde París y que ahora presenta – coincidiendo con la Semana de la Moda de la ciudad – una colección cápsula en la que, ¿adivinas?, Gigi Hadid también ha participado.

new @voguejapan 🖤🖤 @luigiandiango Una publicación compartida de Gigi Hadid (@gigihadid) el 21 de Sep de 2017 a la(s) 12:33 PDT

Sea como fuere el tipo de colaboración y sin poner en duda si Gigi Hadid ha hecho algo más que añadir el 'by Gigi Hadid' detrás o de verdad se ha involucrado en el proceso creativo lo cierto es que en este momento parece que no hay nada más rentable en el mundo que llamarse Gigi y apellidarse Hadid.