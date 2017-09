¿Quién la canta mejor, Ariana Grande o Judy Garland?

Grace VanderWall, aquella artista que el año pasado, con solo 12 años, impresionó a los jueces de America's Got Talent cantando un tema de Taylor Swift, ha vuelto a las andadas.

La que ha sido bautizada como "la futura Taylor Swift" no solo por su voz, sino por su gran parecido físico con la artista, ha divulgado ahora una cover del último hit de la diva: Look what you made me do.

Lo curioso es que, con su voz, el tono amenazante del tema pasa a ser algo dulce.

Y esto nos hace preguntarnos si el tema interpretado por Grace VanderWall iguala, e incluso mejora, el original.

No solo Grace nos ha hecho hacernos esta pregunta. Mira a continuación 7 versiones muy top que han visto la luz recientemente y que no tienen nada que envidiar a las canciones en las que están inspiradas

¿Quién la canta mejor, Taylor Swift o Grace VanderWall?

¿Harry Styles o Fleetwood Mac?

¿Ariana Grande o Judy Garland?

¿Niall Horan o Julia Michaels?

¿Ed Sheeran o Little Mix?

¿Sabrina Carpenter o Dua Lipa?

¿Charlie Puth o Katy Perry?