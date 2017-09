Katy Perry monta su propio Gran Hermano

Tras ver el documental de Lady Gaga, Five Foot Two, nos hemos quedado con ganas de saber cómo es el día a día de otros artistas.

Katy Perry ha debido de escuchar nuestras plegarias y se ha sumado a la moda de mostrarse a través de un documental. La cantante de Bon Apetit ha sido grabada durante 96 horas (es decir, durante cuatro días seguidos), mostrando todo tipo de momentos: desde momentos serios y tensos hasta jugando con su perrito. ¡Mira el trailer!

Katy, con motivo de este documental, se encerró en una casa llena de cámaras, al más puro estilo Gran Hermano, este verano. Eso sí, se trataría de una versión muy V.I.P del formato y es que la cantante invita a actores como America Ferrera, Anna Kendrick o Jesse Tyler Ferguson.

Katy Perry: Will You Be My Witness?, nombre de este documental, se estrenará el próximo 4 de octubre en Youtube Red (la zona de pago del canal)

“Todo el mundo será testigo de todo lo que hago. No solo de lo glamuroso. También de lo bueno y de lo malo”, dice la artista en el tráiler.

Habrá que esperar unos días aún para ver cómo se las apaña Perry en esa casa. Seguro que mejor que muchos concursantes de Gran Hermano.