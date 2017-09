El nuevo disco de Miley Cyrus y Demi Lovato, lanzamientos principales de la semana

Este viernes 29 de septiembre salen a la venta unos cuantos discos que seguro que estabas esperando. Lo nuevo de Miley Cyrus, Demi Lovato, Robin Schulz y muchos más, ¡mira!

Younger now, de Miley Cyrus

Es el sexto álbum de la cantante, un trabajo en el que Miley vuelve a cambiar de imagen y opta por un estilo menos rebelde. Ha escrito todas las letras de este trabajo y ya ha presentado singles como Malibú o Younger Now.

Además, incluye una colaboración muy especial con Dolly Parton.

Tell me you love me, de Demi Lovato

También es el sexto trabajo de la artista. Incluye 12 canciones en su versión normal y, en la edición deluxe, se incluyen dos versiones acústicas e Instruction, su tema con Jax Jones.

Sorry not Sorry fue su primer single y el último que ha lanzado es Sexy dirty love.

Uncovered, de Robin Schulz

Tercer trabajo del DJ. Ha adelantado singles como Shed a light u OK. Incluye, además, temas con David Guetta y Cheat Codes, Marc Scibilia o James Blunt.

Fuego Artificial, de Jacobo Serra

Este cantautor lanza un trabajo que se anuncia como una "colección de canciones, íntegramente en español, en las que el artista insiste en la búsqueda de la melodía perfecta y un sonido con matices eléctricos y electrónicos".

La brecha es una canción que te ayudará a conocerlo.

Más lanzamientos musicales

Shania Twain lanza Now, un álbum que ha tardado 15 años en ver la luz (el último lo lanzó en 2002).

Hurts lanzan Desire, el cuarto álbum de estudio del dúo, y Wolf Alice estrenan Visions of a life, el segundo trabajo del grupo londinense.