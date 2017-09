Maroon 5 y SZA estrenan vídeo para su single, What Lovers Do. El clip, dirigido por Joseph Khan (Look What You Made Me Do de Taylor Swift), está lleno de efectos especiales. Tiene tantos que incluso parece una película de animación. Hay imágenes en las que vemos a SZA como una sirena o a Adam Levine corriendo en una carrera junto a un dinosaurio.