La imagen de The Last of Us 2 que más nos pone

Ha pasado casi un año desde que Sony confirmó que The Last of Us 2 estaba en desarrollo para Playstation 4 y casi desde entonces el silencio ha sido absoluto.

La historia de Joel y Ellie en The Last of Us que nos mantuvo pegados al mando de PlayStation 3 terminaba con un final claramente abierto para que el juego se convirtiera en saga.

Por fortuna para millones de gamers, el éxito de la primera entrega prácticamente forzó la continuación pero la espera para poder conocer más se está haciendo demasiado larga (y demasiado dura).

Para mitigar la espera (y para conmemorar el día en el que comenzó la infección en el juego), Naughty Dog y Sony han publicado un póster dibujado por Kevin Tong que se venderá a partir del próximo 29 de septiembre en un número limitadísimo de unidades.

Esta imagen costará unos 50 dólares y muestra el brazo de Joel sujetando una palanca. Una ilustración que nos recuerda muchísimo los inicios de esta aventura de la que no podemos (ni queremos) escapar.

Cada vez falta menos para The Last of Us 2 aunque cada vez nos tememos más que 2018 no vaya a ser el año de la fecha de lanzamiento de este juegaco.