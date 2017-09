David Bisbal pensaba que lo suyo con Chenoa estaba superado

Chenoa es una tía muy inteligente y debía tener claro que su biografía, Defectos perfectos, sería un éxito si hablaba de su relación con David Bisbal. Y lo ha hecho.

Todo el mundo está hablando de ese noviazgo que ocurrió hace más de diez años y que sigue teniendo al país dividido. Porque, ¿alguien sabe de qué más habla el libro?

El almeriense se ha convertido, sin habérselo propuesto, en el protagonista de un culebrón que no le deja en muy buen lugar. Por primera vez se ha dado la vuelta y él es el malo de la película en lugar de ella. Habrá que ver si de manera justa.

“Una semana antes de regresar de su viaje, David me envió un ramo precioso con una nota que decía algo así como ‘Ya llego’. Yo seguía flotando en mi nube de amor y flores blancas, cómo no iba a hacerlo. Cuando regresó, yo estaba trabajando y, al volver a casa, me lo encontré con la maleta hecha”, escribe Chenoa.

Con semejante confesión ¿quién no va a pensar que Bisbal fue un cretino que no tuvo ningún miramiento con la que fue su gran amor?