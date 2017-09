¡Ed Sheeran conquista de nuevo la lista de LOS40!

De vez en cuando surge en el mundo de la música un genio inusual, un tipo brillante al que todo el mundo quiere: sus fans, por supuesto; la crítica, que bendice todos sus lanzamientos; y, lo más difícil, sus compañeros de oficio.

Todo eso se da en Ed Sheeran, el británico pelirrojo que ha puesto a todos de acuerdo, tanto por su indiscutible talento como por su encanto personal, cualidades que le han convertido en amigo inseparable de estrellas tan variopintas como Taylor Swift, Elton John, Paul McCartney o Harry Styles.

A los oyentes de LOS40 también les ha robado el corazón: después de liderar la lista durante cuatro semanas (no consecutivas: dos y dos) con Shape of you, Sheeran acaba de conseguirlo ahora con Galway girl.

Este single es todo un homenaje a las chicas irlandesas y a Irlanda en general, con unos arreglos celtas que celebran la alegría de la gente del país de la cerveza negra. (Por cierto, los que tocan la gaita de fondo no son Celtas Cortos sino Beoga, una joven banda irlandesa de folk.)

Quinta semana por tanto para Sheeran en el número 1 de LOS40 en lo que llevamos de 2017, primera para esta canción llena de optimismo.

Un Sheeran que es el principal favorito para LOS40 Music Awards, ya que está nominado en cinco categorías: Mejor Artista Internacional, Mejor Grabación del Año (Divide), Gira del Año, Mejor Canción y Mejor Videoclip (ambas por Shape of you). ¡Enhorabuena!