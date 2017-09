Beyoncé canta en español ‘Mi gente’ con J Balvin... ¡y suena así de rara!

J Balvin ya había avisado esta semana de que iba a lanzar un remix del tema Mi gente con una gran estrella del pop. Lo que no nos esperabámos es que sería la mismísima Beyoncé su nueva colaboradora musical.

En la madrugada del viernes, el artista nos ha sorprendido con un remix de su último hit junto a la diva, el cual ha anunciado en su perfil de Instagram.

Pero aquí no acaban las sorpresas.

Beyoncé canta en español en el tema y... ¡su voz suena irreconocible!

"Soy la reina de los nenes", entona con un tono de voz muy grave, en una de sus primeras incursiones en la música latina.

"Llevo la fiesta en mis genes", continúa la de Houston, que luego alterna el español con el inglés, volviendo a parecer la Beyoncé de siempre.

No es la primera vez que la autora de Formation canta en español (ya lo hizo con el tema If I were a boy, que convirtió en Si yo fuera un chico).

Sin embargo, entonces no nos pareció tan diferente.

Fines solidarios

La canción tiene un buen fin. Sus intérpretes han informado de que la recaudación irá a parar a los damnificados por los huracanes en Latinoamérica.

"Voy a donar los beneficios de esta canción a ayudar a Puerto Rico, México y resto de islas del Caribe afectadas", ha escrito Beyoncé en las redes.



Y a ti, ¿qué te parece el remix? ¿Te gusta más el original?

Escucha la canción completa en el vídeo que encabeza esta noticia.