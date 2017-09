Hemos leído el libro de Chenoa (y no sólo las páginas en las que habla de Bisbal)

Eso sí, acaba dejando claro que fue él quien no pudo con la presión mediática y que tuvo como colofón su aparición como pareja en la alfombra roja de los Goya que terminó en discusión.

“Aquello puso de manifiesta la incapacidad de Álex para aceptar que el novio de alguien famoso”, remata.

Están todos los demás, pero pasa más por encima por esas historias y no siempre da nombres.

Si Bisbal es uno de los protagonistas de la biografía, otro es Operación Triunfo. El libro empieza por la llamada que hizo para apuntarse al casting.

“‘Me llamo Laura, soy cantante, vivo en Palma de Mallorca, mi móvil es este’. No hay mucho más que decir. Ah, sí…: ‘y claro que quiero triunfar’. Todo el mundo quiere triunfar”, fue el mensaje que dejó en aquel inicio.

Nos cuenta con detalle lo que recuerda de los casting y cómo fue entrar en esa Academia. “No recuerdo ni un solo momento de verdadera felicidad desde los quince hasta los veintiséis años hasta que entré por aquella puerta que encerraba un mundo nuevo”, relata.

Asegura que se liberó de responsabilidades, convivió con gente de su edad o más joven y vivió una historia de amor.

Luego fue feliz en la caótica salida porque estaba acompañada y el Reencuentro fue algo bonito porque nadie sabe los lazos que se crean compartiendo una experiencia vital como la que ellos tuvieron.

Y cierra el círculo hablando de Tu cara me suena que se graba en el mismo plató que aquel primer OT y casi con el mismo equipo de personas. “Durante mucho tiempo tuve la sensación de que algo así iba a pasar, no me sorprendió el reencuentro con ese plató”, asegura, “crees que no recuerdas nada, pero, de repente, es como si nunca te hubieras ido”.

Conclusiones

Aunque hay unos grandes ejes sobre los que se vertebra este libro como Bisbal, OT y su carrera de la que hace un repaso por discos y premios, este libro nos ha descubierto más curiosidades sobre ella.

Ahora sabemos que se presentó al casting para ser cantante de Olé Olé, que es una obsesa del orden o que Tom Jones le tocó el culo entre bambalinas en Eurobest, entre muchas otras cosas.

Porque sí, en la vida de Laura Corradini hay mucho que contar y ella lo ha intentado, aunque el culebrón Bisbal lo haya eclipsado todo.

Leer el libro es como tener a Chenoa delante hablando, porque se la reconoce en ese contar sus cosas, en esa tendencia a justificar y defender su carácter, en esas curiosidades que desvela y no sorprenden porque los que la hemos seguido todos estos años más o menos sabemos cómo es.

La conclusión es que está feliz tanto con esta inédita opción de soltería elegida y este no parar de proyectos musicales y televisivos que la han devuelto al lugar que se merece. Porque sí, siempre habrá gente que critique a Chenoa pero también habrá mucha otra que la defienda porque es una mujer de extremos y gusta o no gusta, pero no deja a nadie indiferente.

Por algo puede presumir de haber tenido que sacar una segunda edición con tan sólo un día y medio en la calle.