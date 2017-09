10+1 canciones recién salidas del horno para empezar bien el fin de semana

Llega el fin de semana cargado de novedades musicales.

Ya te hemos hablado de los discos que se han publicado este viernes y entre los que están los nuevos de Miley Cyrus (Younger now), o Demi Lovato (Tell me you love me), entre otros.

Pero en la última semana también han visto la luz singles que estábamos deseando escuchar.

¿Por ejemplo? Desde un nuevo tema hipnotizante de C. Tangana (De pie), al remix sorpresa de J Balvin y Beyoncé de Mi gente, el regreso de Fito y Fitipaldis (con una versión de un tema de Platero y tú) o el Beautiful trauma de Pink.

¡Y hay muchas más! Dale al play:

'De pie', de C. Tangana

Tras el éxito de Mala mujer, el madrileño vuelve a acercarse a los ritmos caribeños, que mezcla con traperío fino y frases como su popular "antes de morirme".

'Beautiful trauma', de Pink

Una canción emotiva en la que la cantante intenta explicar que la vida puede ser muy dura pero también hermosa a la vez.

'Entre dos mares', de Fito & Fitipaldis

Tras un largo silencio, la banda de Fito Cabrales vuelve con una versión de un tema de Platero y Tú, grupo anterior del artista.

'Unforgettable', de Robin Schulz

El mismo artista ha confesado que este es uno de sus temas favoritos de su nuevo disco. Intenso pero apropiado para la pista.

'Vuelve', de Daddy Yankee & Bad Bunny

Los amantes del trap romántico encontrarán aquí un buen candidato para integrarse en su playlist

'Girl crush', de Harry Styles

Preciosa la cover que Harry Styles hace del tema de Little big town.

'Games', de Demi Lovato

El nuevo disco de Demi Lovato, publicado este viernes, nos deja temas tan cautivantes como este.

'Vuelve conmigo', de Juan Magan ft. Rangel

Ritmos latinos vibrantes para darlo todo en la pista

'Young - Midnight Kids Remix', de The Chainsmokers ft. Midnight Kids

Una nueva mirada al tema Young de The Chainsmokers, con más capas e intensidad.

'La llamada' de Leiva

Uno de los temas principales de la película La llamada, rodada por 'Los Javis' (Javier Ambrossi, hermano de Macarena García, y Javier Calvo).

'What lovers do', de Maroon 5

Ya conocías la canción, pero no el videoclip de la banda de Adam Levine que muestra un paseo divertido, campestre y salvaje por paisajes de todo el planeta.

'A little work', de Fergie

La Fergie explosiva deja aquí paso a su faceta más reflexiva y sentimental.