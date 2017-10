Maico: "Nos encantaría ser el primer grupo español exportable"

Yo nos llamaría algo así como pseudomillennials.

Maico, con gafas de sol y en las alturas de LOS40. / Gonzalo Navarro

Pero si de algo está hecho este grupo es de casualidades. Por ejemplo, Nito era el peluquero de Joan, el teclista del grupo.

“Un día que fui a cortarme el pelo me presentó el proyecto y yo flipé cuando escuché a Miguel cantar”, relata Joan. Dos años después estaba en el grupo: “Nito me llamó diciéndome que buscaban a un teclista y fuese a probar. No podía decir que no”.

El grupo Maico en LOS40 / Gonzalo Navarro Aunque nunca cantarían reggaetón, pues es música que ni consumen ni entienden (aunque sí respetan) tienen claro con qué grupos les gustaría colaborar. “A mí, personalmente, me encantaría hacer algo con Vetusta, pero cantan en castellano”, dice Nito. Eso sí, si hablamos de artistas internacionales tienen claro que les encataría trabajar con Imagine Dragons, U2, Coldplay o Maroon 5, algunas de sus referencias. El camino de Maico acaba de empezar y, aunque empieza fuerte, no terminan de creerse lo que les está pasando. “Recuerdo este verano, en la gira LOS40 Summer Live, cuando tocamos en Campello. Antes de salir me asomé por la cortina y vi muchísima gente. Llamé a Emiliop para que viese a las 10.000 personas que había ahí. Me impactó”, recuerda Nito. Con la lista Del 40 al 1 de la semana del 23 al 29 de septiembre delante de ellos, les proponemos seis preguntas que tienen que contestar, escogiendo una canción. Eso sí, ¡No vale elegir la suya, How We Dreams (que se encuentra en el puesto 31)! Una canción para salir de fiesta: Maico desde las alturas / Gonzalo Navarro Miguel, Nito y Emilio: Versace On The Floor - Bruno Mars y David Joan: Solo si es contigo - Bombai Para una cita: Solo si es contigo - Bombai Pasa salir a correr: Nito: Attention -Charlie Puth) Joan: Thunder - Imagine Dragond) Una canción que no hayáis escuchado: Todo es posible – David Bisbal y Tini Una canción que os recuerde al verano: Solo si es contigo – Bombai (Compartieron escenario este verano en LOS40 Summer Live y solo tienen buenas palabras del grupo) Un artista de la lista con el que os gustaría colaborar: Coldplay. Tras la entrevista, subimos a la terraza de PRISA para echarles unas fotos. Madrid de fondo, un largo día por delante de promoción y una prometedora carrera. Quién sabe, solo el tiempo nos dirá si nos encontramos ante los nuevos Los Bravos. Dipuestos a soñar, Maico lo hace a lo grande.